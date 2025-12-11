Kind im Maßregelvollzug missbraucht: Neue Details kommen ans Licht

Potsdam - Im Fall des mutmaßlichen schweren Missbrauchs eines Kindes im Maßregelvollzug in Brandenburg an der Havel ist der Beschuldigte ein vorbestrafter Sexualstraftäter.

Der Mann wurde 2008 verurteilt und ist psychisch auffällig. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Er sei wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern im Maßregelvollzug untergebracht, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam mit. Zunächst berichteten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (PNN).

Das Landgericht Potsdam hatte den Mann im Mai 2008 zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt und seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen den Untergebrachten im Maßregelvollzug wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Die Behörden halten sich unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen und Persönlichkeitsrechte mit Angaben zu dem Fall bedeckt.

Auch wann der Missbrauch stattgefunden haben soll, blieb unklar. Das Ministerium spricht von einem "gravierenden Vorfall", der Anfang November gemeldet worden sei.

Im Maßregelvollzug werden Straftäter untergebracht, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht oder nur vermindert schuldfähig sind. Die Menschen sollen in der forensischen Psychiatrie behandelt und die Öffentlichkeit vor ihnen geschützt werden.