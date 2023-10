Kinderschänderin mit Teufelshand geschnappt: Opfer (5) war wohl ihre eigene Tochter!

Nachdem das BKA am Mittwoch mit Fotos einer auffällig tätowierten Hand nach einer mutmaßlichen Kinderschänderin fahndet, konnte diese nun gefasst werden.

Von Maximilian Hölzel

Wiesbaden - Erst am vergangenen Mittwoch wurde ein grässlicher Missbrauchsfall öffentlich, bei dem das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden nach einer Frau mit auffälligen Tätowierungen an den Händen fahndete. Nun konnte die mutmaßliche Kinderschänderin gefasst werden.

Die Montage zeigt links das Fragment eines eintätowierten Haarzopfs mit Schleife, rechts mutmaßlich einen Stern mit Totenkopf. © Bundeskriminalamt Wie das BKA in einer gemeinsamen Pressemeldung mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte, gelang es den Beamten schon am Donnerstag, die mittlerweile 46 Jahre alte Frau festzunehmen, von der im Internet ein widerliches Missbrauchsvideo kursiert. An der auffällig tätowierten Hand war die Frau zu erkennen. Erschreckend: Bei der Täterin soll es sich um eine dreifache Mutter aus Nordhessen handeln! Auf der Website des BKA wurden am Mittwoch vergrößerte Bilder von der Hand einer Person aus einem 2016 gedrehten kinderpornografischen Video veröffentlicht. Missbrauch Bestialische Folter! Frau misshandelt ihre Ehepartnerin brutal Nur kurze Zeit später meldete sich nach Informationen der Bild ein Paar bei der Polizei, das die Frau unter anderem aufgrund ihres Pentagram-Tattoos mit Totenschädel auf der linken Handrückseite wiedererkannte. Demnach habe das Pärchen die Nordhessin vor ein paar Jahren getroffen, kannten sogar noch ihren Namen und teilten die Informationen unmittelbar mit der Polizei. Ermittler der hessischen Polizei, die für die Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie (Abteilung "BAO Fokus" genannt) zuständig sind, konnten daraufhin schnell die Adresse der Dreifach-Mutter ausfindig machen.

Ermittler sicher: Opfer auf dem Missbrauchsvideo ist wohl die eigene Tochter