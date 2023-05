Lehrer führt "Top 10"-Liste attraktiver Schülerinnen - ein Mädchen (14) missbraucht er sexuell

New Cumberland (USA) - Ein ehemaliger Lehrer aus dem US-Bundesstaat West Virginia wurde wegen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens (14) verurteilt. Wie zudem bekannt wurde, soll der mittlerweile 63-Jährige eine "Top 10"-Liste der attraktivsten Schülerinnen der Bildungseinrichtung, an der er unterrichtete, geführt haben.

In den USA klagte eine inzwischen 27 Jahre alte Frau unter anderem gegen einen Lehrer, der sie als 14-Jährige sexuell missbrauchte. (Symbolbild) © 123rf.com/martinan

Der Mann sei außerdem mehrere Male beim Masturbieren auf dem Schulgelände erwischt worden, hieß es in einer Zivilklage gegen ihn.

Darin wurde auch behauptet, dass die Schulverwaltung das abnorme Verhalten von Ronald Paul Harris während seiner Zeit als Geschichtslehrer und Basketballtrainer an einer Schule in New Cumberland "im Jahrzehnt vor seiner Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs [...] ignoriert" habe, berichtet die New York Post.

Harris hatte im vergangenen September zugegeben, 2010 eine Schülerin missbraucht zu haben. Dafür verbüßt er inzwischen eine zehn- bis 20-jährige Haftstrafe.

Die inzwischen 27-Jährige verklagte auch die zuständige Bildungsbehörde und den damaligen Schulleiter der betroffenen Schule. Sie behauptete in ihrer Klage, dass die Mitarbeiter des Schulamtes es versäumt hätten, sie vor dem Lehrer zu schützen.

Die junge Frau und ihre Anwälte glauben, dass es weitere Opfer geben könnte. Rechtsanwältin Mary Pat Statler sagte, dass es schrecklich sei, wenn ein Kind von einem Lehrer sexuell missbraucht wurde. Doch es sei noch schrecklicher, zu wissen, dass Verantwortliche den Missbrauch nicht verhinderten und stattdessen ein Auge zudrückten.