Mann vergewaltigt Frau mit Gegenständen: Abscheuliche Bilder auf Computer entdeckt

In ihrer Erklärung schilderte sie auch, wie schockiert sie über die "perversen, unanständigen, abscheulichen Bilder" noch immer sei. Es ist, "also ob eine Bombe in meinem Kopf hochgegangen wäre".

In der Stellungnahme des Opfers, die am Montag bei der Urteilsverhandlung des Mannes vor Gericht verlesen wurde, erklärte die 50-Jährige, sie habe nicht gewusst, dass ihr Mann "auf Pornos steht", geschweige denn sie für seine "kranken Fantasien" benutzte.

Offenbar nutzte der Ehemann das Alkoholproblem seiner Frau aus: Fiel sie nach dem Trinken in einen Tiefschlaf oder war bewusstlos, habe er sich an ihr vergangen. (Symbolbild) © 123rf.com/auremar

"Er hat meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft verändert", fuhr sie fort und fügte hinzu, dass viele ihrer Fragen unbeantwortet geblieben seien: "Warum hat er mir das angetan? Wie lange dauerte es schon? Warum wusste ich es nicht? War er schon immer so?"

Sie habe das Gefühl, mit einem Fremden verheiratet zu sein, der ihr "den abscheulichsten und gewalttätigsten Missbrauch" zugefügt habe.

So habe er unter anderem "verschiedene Gegenstände in ihre Vagina" eingeführt, während sie schlief und somit nicht in der Lage war, ihre Zustimmung zu dem zu geben, was er mit ihr machte.



Zu ihrem Entsetzen hatte er in diesen Situationen Fotos von ihr gemacht, die sie schließlich 2019 auf seinem Computer entdeckte, als sie nach Videos von sich suchte, in denen sie betrunken zu sehen war. Als sie ihn damit konfrontierte, habe er gedroht, die Clips an ihre Eltern zu schicken.

Vor Gericht sagte die Frau aus, dass sie während ihrer Ehe ein Alkoholproblem hatte, dass sie jedoch durch Beratung überwinden konnte. Zudem nahm sie Medikamente gegen Depressionen ein.



Die Verteidigung argumentierte, dass alle sexuellen Handlungen einvernehmlich erfolgten. Der Ehemann beteuerte seine Unschuld und akzeptierte das Urteil nicht.

Das Strafmaß soll am 15. Januar nächsten Jahres verkündet werden. Bis dahin bleibt der Mann weiterhin in Untersuchungshaft.