Mutter verführt auf Familienausflug zwei 15-Jährige zum Sex, während dritter zuschaut

Blaine/Roseville (Minnesota) - Was ist in diesem Hotelzimmer passiert? Allison Schardin (38) aus Blaine, Minnesota, wurde am Donnerstag festgenommen, um diese Frage ausführlich zu beantworten. Inzwischen hat sie zugegeben, am 14. Januar in dem Hotelzimmer in Roseville Sex mit zwei 15-jährigen Jungen gehabt zu haben, während ein dritter Teenager dabei zusehen durfte. Am Montag muss sie deswegen erstmals vor Gericht erscheinen - in den USA gilt der Vorfall als Missbrauch von Minderjährigen.