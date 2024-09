Schlag gegen Pädophilen-Ring: 12-Jähriger aus Wohnung in Thüringen befreit!

Die Ermittler stellten zahlreiche Beweismittel sicher. (Symbolfoto) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Laut Angaben der Ermittler hatten die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung einer Wohnung eines Tatverdächtigen in Thüringen einen zwölfjährigen Jungen unter Umständen angetroffen, "die den Tatverdacht des sexuellen Missbrauchs begründen", hieß es in einer veröffentlichen Pressemitteilung.

Der tatverdächtige Mann wurde in Erfurt festgenommen. Das Kind konnte nach zwischenzeitlicher Betreuung von geschulten Polizistinnen noch am selben Abend wieder in die Obhut seiner Eltern übergeben werden. Mehrere Tatverdächtige haben bereits Teilgeständnisse abgelegt und darin auch ihre Komplizen belastet, teilten die Ermittler mit.

Außerdem hat es in den vergangenen Wochen weitere Durchsuchungen und Festnahmen gegeben. Insgesamt wurden Haftbefehle gegen sieben Beschuldigte aus Bayern, Schleswig-Holstein, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Thüringen erlassen.