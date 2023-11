Schul-Pädagogin hat Sex mit Schüler: Das Alter des Opfers macht sprachlos

Alyson Cranick (42) muss sich wegen des sexuellen Übergriffs auf ein Kind verantworten. © Connecticut State Police

Cranick, die selbst Mutter von zwei Kindern ist, arbeitete vor ihrer Entlassung als Verwaltungsassistentin an der E.O. Smith High School in Mansfield. Dort lernte sie laut Anklage auch den elfjährigen Schüler kennen.

Mit ihm soll es mehrfach im Auto der 42-Jährigen zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Außerdem habe Cranick den Jungen auch in der Schule geküsst, heißt es laut New York Post in Gerichtsdokumenten. In einem Zeitraum von zwei Monaten soll sich der Junge nachts "mindestens 14 Mal aus seinem Haus" geschlichen haben, "um sich mit Cranick zu treffen".

Die Pädagogin soll dabei "hinter einem Busch auf dem Grundstück eines Nachbarn versteckt" gewartet oder ihn direkt an seinem Haus abgeholten haben. Der Elfjährige habe von der verheirateten Frau zudem ein Armband mit der Abkürzung "BFFLWB" ("Best Friends for Life With Benefits", übersetzt "Beste Freunde fürs Leben mit gewissen Vorzügen").

Im September 2022 flog die verbotene Affäre, die im vorherigen Sommer stattgefunden haben soll, auf.