12.08.2023 12:30 4.998 "Sexualstraftäter der schlimmsten Sorte": Horror-Arzt vergeht sich an Patientinnen

In New York hat sich ein Arzt an seinen Patientinnen sexuell vergangen.

Von Marcus Scholz

New York (USA) - Ein junger Arzt hat seine Macht gegenüber Patientinnen ausgenutzt, sie betäubt und sich mehrfach an ihnen sexuell vergangen. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete ihn als "Sexualstraftäter der schlimmsten Sorte". Unsittlich berührt und dabei gefilmt worden: Zahlreiche Patientinnen in einem New Yorker Krankenhaus wurden Opfer eines Ekel-Arztes. (Symbolbild) © 123RF/dragoscondrea Die Liste der Anklageschrift gegen den 33-jährigen Gastroenterologen Dr. Zhi Alan Cheng ist lang: zehnfacher sexueller Missbrauch, dreifache Vergewaltigung und vierfache Körperverletzung. Dazu kommen zahlreiche Fälle von sexueller Nötigung, der Besitz verbotener Substanzen sowie einer Waffe. Wie die Bezirksstaatsanwältin des New Yorker Stadtteils Queens bekannt gab, sei Cheng in insgesamt 50 Punkten angeklagt worden. Der junge Arzt soll dabei drei Patientinnen im Krankenhaus New York-Presbyterian Queens sexuell missbraucht und drei weitere Frauen in seiner Wohnung vergewaltigt haben. Missbrauch Vater kommt betrunken nach Hause und schickt seine Familie durch die Hölle Laut Anklageschrift habe Cheng seine Opfer zum Teil unter Drogen gesetzt und seine Übergriffe gefilmt. Horror-Arzt droht mehrfach lebenslänglich Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das als Schmerzmittel in der Anästhesie eingesetzt wird. Der New Yorker Horror-Arzt nutzte es, um seine Opfer zu betäuben. (Symbolbild) © 123RF/tashatuvango "Die sichergestellten Beweise zeichnen das Bild eines Sexualstraftäters der schlimmsten Sorte, eines Serienvergewaltigers, der nicht nur bereit ist, seinen heiligen Berufseid und das Vertrauen der Patienten zu verletzen, sondern auch jede Norm des menschlichen Anstands", so Bezirksstaatsanwältin Melinda Katz (57). Sie sei überzeugt, die Geschworenen vor Gericht von den mehr als eindeutigen Fakten überzeugen und Gerechtigkeit für die Opfer der schrecklichen Übergriffe erreichen zu können. Bei einer Hausdurchsuchung in Chengs Wohnung wurden zahlreiche digitale Speichermedien mit Videos von bewusstlosen Krankenhauspatientinnen sowie von Chengs weiblichen Bekannten gefunden. Missbrauch Schlag gegen Pädophilenring: Insgesamt 79 Personen verhaftet Beschlagnahmt wurden auch Betäubungsmittel, darunter Fentanyl, Ketamin, Kokain, LSD und MDMA, sowie Medikamente, die im Gesundheitswesen zur Sedierung verwendet werden, wie Propofol und Sevofluran. Dem Horror-Arzt von Queens drohen nach seiner Anklage mehrere 25-jährige bis lebenslange Haftstrafen.

