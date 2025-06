Sexualstraftat an Erfurter Schule: Zweiter Lehrer verhaftet

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Gegen beide Lehrer steht ein furchtbarer Verdacht im Raum. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, wurde der 57-Jährige nach weiteren Ermittlungen am 20. Juni festgenommen. Einen Tag später hatte das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Der Mann wurde daraufhin in ein Gefängnis gebracht. Bereits am 16. Juni waren Durchsuchungsmaßnahmen gegen den Lehrer erfolgt.

Der 63-jährige Lehrer war bereits am 16. Juni in einer Schule in Erfurt verhaftet worden. Wie die Staatsanwaltschaft Erfurt bereits mitgeteilt hatte, wird ihm sexueller Missbrauch von Kindern und sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Es bestehe dringender Tatverdacht, dass der 63-Jährige eine Schülerin missbraucht habe. Die Taten, die dem Lehrer vorgeworfen werden, sollen sich in den Jahren 2016 bis 2020 zugetragen haben. Der dringend Tatverdächtige sitzt bereits seit Anfang vergangener Woche in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen habe eine Anzeige aus dem Umfeld der inzwischen früheren Schülerin ins Rollen gebracht, hieß es. Auf dieser Grundlage wird auch gegen den 57-jährigen Lehrer der Schule ermittelt.