17.06.2025 10:46 Furchtbarer Verdacht: Lehrer soll Schülerin missbraucht haben

In einer Schule in Erfurt wurde am Montag ein 63-jähriger Lehrer verhaftet. Gegen ihn steht ein furchtbarer, aber dringender Verdacht im Raum.

Von Marie-Helen Frech, Christian Rüdiger Alles in Kürze Lehrer in Erfurt wegen sexuellem Missbrauch verhaftet

Verdacht: Missbrauch einer Schülerin zwischen 2016 und 2020

63-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Ermittlungen nach Anzeige aus Schülerinnen-Umfeld

Erfurt - In einer Schule in Erfurt wurde am Montag ein 63-jähriger Lehrer verhaftet. Gegen ihn steht ein furchtbarer, aber dringender Verdacht im Raum. Gegen einen 63-jährigen Lehrer stehen schwere Vorwürfe im Raum. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Dem Mann wird sexueller Missbrauch von Kindern und sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Erfurt mit. Es bestehe dringender Tatverdacht, dass der 63-Jährige eine Schülerin missbraucht habe. Die Taten, die dem Lehrer vorgeworfen werden, sollen sich in den Jahren 2016 bis 2020 zugetragen haben. Der 63-Jährige ist inzwischen in Untersuchungshaft. Er war am Montag gegen 9.30 Uhr festgenommen worden. Die Ermittlungen habe eine Anzeige aus dem Umfeld der inzwischen früheren Schülerin ins Rollen gebracht, hieß es. Auf dieser Grundlage werde auch gegen einen weiteren Lehrer der Schule ermittelt. Dem 57-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft die Verbreitung jugendpornografischer Inhalte vor. In seinem Fall hat die Staatsanwaltschaft aber keinen Haftantrag gestellt. Bei ihm erfolgten lediglich Durchsuchungsmaßnahmen.

Titelfoto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa