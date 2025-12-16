Sexuelle Belästigung gegenüber Joggerin: Frau entpuppt sich als Polizistin

Am Montagnachmittag joggte eine 30-jährige Polizeibeamtin in Fürth die Jakobinenstraße entlang, als sie von einem Mann belästigt wurde.

Von Paulina Sternsdorf

Fürth - Am Montagnachmittag joggte eine Frau gegen 16.20 Uhr durch Fürth, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann belästigt wurde. Was der Täter nicht ahnte: Die Joggerin entpuppte sich als Polizeibeamtin.

Die Joggerin entpuppte sich als Polizeibeamtin. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Der Mann stellte sich der 30-Jährigen in der Jakobinenstraße plötzlich mit seinem Fahrrad in den Weg und fasste ihr unvermittelt in den Schritt, so die Polizei.

Die Polizistin wählte sofort den Notruf und erklärte dem Mann deutscher Herkunft die Festnahme. Wenig später übergab die 30-Jährige den Tatverdächtigen an die eintreffenden Kollegen der Polizeiinspektion Fürth.

Die Beamten leiteten anschließend gegen den Tatverdächtigen ein Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein.

Derzeit wird ein Zusammenhang mit zwei ähnlichen Fällen in Lederersteg und Süßheimweg (Nürnberg) geprüft.

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Mann. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa (Symbolfoto)

