Mann beobachtet im Schwimmbad küssende Paare und befriedigt sich selbst

Schönbühl (Schweiz) - In einem Schwimmbad in der Schweiz soll ein Mann sich selbstbefriedigt haben, während er Paaren beim Küssen zusah. Der 53-Jährige kassierte einen Strafbefehl wegen sexueller Belästigung. Außerdem bekam er ein jahrelanges Hausverbot in dem betroffenen Spa.