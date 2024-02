Sexuelle Gewalt bei den Pfadfindern: Opfer leiden immer noch unter den Taten

München - Tausende Kinder und Jugendliche in Deutschland sind bei den Pfadfindern. Auch dort gab es sexuelle Übergriffe. Diese sind nun erstmals in einer bundesweiten Studie aufgearbeitet worden.

Die Pfadfinder in Deutschland arbeiten den Umgang mit sexuellem Missbrauch in den eigenen Reihen auf. © Marcus Brandt/dpa

Am Donnerstag soll in München eine Studie zum Thema vorgestellt werden. Nach Angaben des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) handelt es sich um die erste derartige Untersuchung in Deutschland, die sich auf einen Jugendverband bezieht.



Die Ergebnisse unterscheiden sich nach Angaben des BdP von ähnlichen Studien aus den vergangenen Jahren "zu kirchlichen Kontexten".

"Dennoch zeigt sich, dass auch Jugendverbände mit dem Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt überfordert waren", teilte der Verband mit, der und dessen Mitglieder und ehemalige Mitglieder "immer noch mit den Folgen der verübten Taten zu kämpfen haben".

Die "Dynamiken sexualisierter Gewalt in einer Jugendorganisation" seien "sehr diffizil und zunächst kaum durchschaubar", auch weil Grenzverletzungen und Übergriffe oft von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen begangen worden seien.

Auch seien Gruppenleiter möglicherweise selbst betroffen - und gleichzeitig dafür verantwortlich gewesen, jüngere Pfadfinderinnen und Pfadfinder vor Missbrauch zu schützen.