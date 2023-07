Sexueller Übergriff auf 25-Jährige in der Nacht: Polizei warnt vor Täter auf freiem Fuß!

Jena/Leipzig - Am 28. Juni 2023 wurde eine 25-Jährige am Wenigenjenaer Ufer in Jena Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Polizei fahndet nach dem Täter - und spricht eine eindeutige Warnung aus.

Die junge Frau setzte sich zur Wehr - der Täter flüchtete schließlich. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

"Kripo live" sprach mit der 25-Jährigen, die an besagtem Tag gegen 0.50 Uhr auf dem Radweg am Wenigenjenaer Ufer in Höhe der Magnus-Poser-Straße unterwegs war.

"Ich hatte einen Freund aus Erfurt zum Bahnhof gebracht und wollte mit Kopfhörern noch einen kleinen Spaziergang am Ufer machen. Ich bin dort noch einmal auf ein Dixie und habe mich danach in alle Richtungen umgeschaut", erinnerte sich die junge Frau, die unerkannt bleiben möchte. "Kripo live" nannte sie in der Berichterstattung "Sophie".

Wie aus dem Nichts wurde die 25-Jährige dann von hinten angefallen. "Ich dachte im ersten Moment, dass es ein Bekannter ist, der sich einen Scherz erlauben will. Aber als ich mich nicht umdrehen konnte, weil er mich so festhielt, merkte ich, dass dem nicht so war", so Sophie.

Während des Übergriffs verlor der Fremde kein Wort. Trotzdem war sie sich sicher, dass er noch Schlimmeres im Sinn hatte. "Da seine Hand relativ schnell in meinen Schritt ging, denke ich, dass er mich vergewaltigen wollte, ja", bestätigte die 25-Jährige.

Sie begann zu schreien und sich zu wehren, woraufhin beide das Gleichgewicht verloren und zu Boden gingen. Der Fremde rappelte sich auf und ergriff die Flucht in Richtung Griesbrücke.

Durch die Schreie der jungen Frau alarmiert eilten zwei Anwohner heran - einer versuchte noch, dem Angreifer zu folgen, leider erfolglos.