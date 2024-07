Sexueller Übergriff auf Kind in Nürnberg! Täter auf der Flucht

Die Nürnberger Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, befand sich das Mädchen am Sonntag gegen 19.15 im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl zu Fuß auf dem Nachhauseweg.

Demnach folgte ein unbekannter Mann dem Kind zunächst von einem Schnellimbiss aus bis zur Fuggerstraße.

"In der Fuggerstraße sprach er das Kind an und berührte es in unsittlicher Weise", so die Polizei. Das Mädchen konnte sich losreißen und nach Hause laufen.

Die Mutter alarmierte sofort die Polizei. Allerdings verlief eine sofort eingeleitete Fahndung erfolglos. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.