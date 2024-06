Skandal bei Augsburger Domsingknaben: Ex-Mitarbeiter gesteht heimliche Nacktaufnahmen

Dem Angeklagten wird zudem vorgeworfen, einen 13-Jährigen sexuell missbraucht zu haben. © Stefan Puchner/dpa

Der 26-Jährige war früher Hilfskraft bei dem überregional bekannten katholischen Knabenchor und soll laut Anklage neunmal in Duschen und Toiletten Kinder und Jugendliche gefilmt haben.

Außerdem soll er einen 13-Jährigen sexuell missbraucht haben, indem er sich am Körper des schlafenden Kindes rieb. Das Kind übernachtete damals bei dem Chormitarbeiter daheim.

Der Angeklagte gab am Donnerstag in dem Prozess vor dem Augsburger Amtsgericht alle Vorwürfe uneingeschränkt zu. Zudem entschuldigte er sich bei den als Zuhörer in dem Gerichtssaal anwesenden Domsingknaben.

Zuvor hatten zu Beginn der Verhandlung der Richter, der Staatsanwalt und der Verteidiger sich hinter verschlossenen Türen verständigt, dass der Mann im Falle eines Geständnisses eine knapp zweijährige Haftstrafe zur Bewährung erwarten kann.