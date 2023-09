Tochter berichtet Mutter, was Vater ihr als Kind angetan hat: Dann bricht Schwester ihr Schweigen

Lindenhurst (New York) - Jahrelang schwieg sie sich über das aus, was ihr Vater ihr 2016 im Alter von acht Jahren angetan hatte. Dann brach sie als Jugendliche ihr Schweigen. Was sie ihrer Mutter erzählte, brachte eine Lawine ins Rollen. Ihre sieben Jahre ältere Schwester hatte nämlich Ähnliches zu berichten!