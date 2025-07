Mann missbraucht Tochter der Ex-Freundin: Sexualstraftäter erneut vor Gericht

Alles in Kürze

Der 27-Jährige war bereits wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung verurteilt worden. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Der Angeklagte soll von Oktober 2022 bis Januar 2023 die zur Tatzeit elfjährige Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin mehrfach sexuell missbraucht haben. Laut Anklage war er zuvor bei einem begleitenden Ausgang aus einem Gefängnis in Berlin geflohen, wo er wegen eines anderen Delikts eine Strafe verbüßte.

Danach soll er sich bei der früheren Lebensgefährtin in Saalfeld versteckt haben, wo es dann zu dem Missbrauch der Tochter der Frau gekommen sein soll.

Die Mutter sagte zum Auftakt des Verfahrens als Zeugin aus. Der Mann war laut einem Gerichtssprecher bereits im Dezember 2023 vom Landgericht Gera wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in fünf Fällen und der Vergewaltigung in 25 Fällen zu achteinhalb Jahren verurteilt worden. Weiterhin ordnete das Gericht die Sicherungsverwahrung an.