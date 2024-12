Vertrauen über Internet-Spiele aufgebaut: 32-Jähriger soll 18 Jungen sexuell missbraucht haben

Dresden - Schrecklicher Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern! Gegen einen 32-Jährigen wird derzeit Anklage in gleich 80 Fällen erhoben.

"Nachdem er zu den Jungen eine Vertrauensbasis aufgebaut hatte, soll er sie in der Folge veranlasst haben, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen oder ihm bei der Vornahme sexueller Handlungen zuzuschauen", heißt es weiter.

Dem Deutschen wird vorgeworfen, zwischen Ende Mai 2019 und Ende Januar 2023 insgesamt 18 Jungen über das Internet sexuell missbraucht zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mitteilte.

"Der Beschuldigte befindet sich nicht in Untersuchungshaft, sondern derzeit - wegen vergleichbarer Vorwürfe in anderer Sache - in Strafhaft." Der Tatverdächtige ist bereits mehrfach vorbestraft, zu den aktuellen Vorwürfen schweigt er.