Während Bahnfahrt: Junger Mann (18) unterm T-Shirt begrapscht

Stuttgart/Winnenden - Widerlicher Übergriff in einer Bahn nahe Stuttgart : Ein junger Mann ist am späten Montagnachmittag von einem Älteren begrapscht worden.

In einem Metropolexpress nahe Stuttgart kam es zu der sexuellen Belästigung zum Nachteil eines 18-Jährigen. (Symbolbild) © Imago / Eibner

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, geschah der Vorfall gegen 17.40 Uhr in einem Metropolexpress zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Winnenden im Rems-Murr-Kreis.

Demnach hielt sich der 18-Jährige in einem Vierersitz im ersten Wagen des Zuges auf, als sich ein 40 bis 50 Jahre alter Mann zu ihm setzte.

Sofort habe er den Teenager ungefragt am Oberschenkel, den Oberarmen und am Bauch berührt, schließlich sogar unter seinem T-Shirt am Rücken.

"Als der Tatverdächtige den Jungen dann offenbar aufforderte sich nach vorne zu beugen, versuchte der Jugendliche, sich aus der Situation zu befreien", so ein Sprecher.

Kurz darauf habe sich der Unbekannte entfernt, er konnte noch vor Eintreffen der Polizei fliehen.