Horror am Strand: Zwei Mädchen vergewaltigt

England - Horror: An einem Strand in England sollen zwei Mädchen sexuell missbraucht und vergewaltigt worden sein.

An diesem Strand in Bournemouth, England, soll sich der Vorfall ereignet haben. © dpa/Andrew Matthews

Gegen 19.30 Uhr am Sonntagabend soll sich der Angriff am Strand der englischen Stadt Bournemouth ereignet haben, berichtet The Sun.

Ungefähr 40 Minuten später traf die Polizei ein und nahm einen 24-jährigen Verdächtigen fest. Er wurde wegen zweifacher Vergewaltigung und zweifacher sexueller Nötigung angeklagt.

Die beiden Opfer werden nun von speziell ausgebildeten Beamten betreut, während die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Übergriffen weitergehen.

Die Polizei ist sich der Unruhe bewusst, die ein solcher Fall in der Stadt auslösen kann, und will mit mehr Beamten am Strand für Sicherheit sorgen.