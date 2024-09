Mann tot in Wohnhaus gefunden: Kleiner Bruder (14) gesteht alles

Kindberg - Ein 14 Jahre alter Junge hat in Österreich die Tötung seines erwachsenen Bruders gestanden.

Die Polizei hat in Kindberg einen 14-Jährigen festgenommen. Er behauptet, seinen großen Bruder getötet zu haben. © Erwin Scheriau/APA/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Tatwaffe eine Axt.

Der 36 Jahre alte Bruder war Montag leblos in einem Wohnhaus in Kindberg in der Steiermark gefunden worden.

Der 14-Jährige wurde kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Nach Angaben der Polizei hatte er die Axt in einem Rucksack bei sich.

Es handle sich nicht um ein echtes Werkzeug, sondern um einen Deko-Gegenstand aus Metall, erklärte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.