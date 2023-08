18-Jährige trifft ihr Online-Date zum ersten Mal, dann kommt es zum Mord

Vergangenen Februar feierte Emma Kusak (18, l.) noch ihren High-School-Abschluss. © Facebook/Emma Kusak

Wie Fox News berichtete, lernte Emma Kusak ihr Date, den 36-jährigen Charlie Satrustegui, auf Bumble kennen.

Zwei Monate lang kommunizierten die beiden per SMS und WhatsApp, bevor sie sich schließlich zu ihrem ersten Treffen am 28. Juni in Las Vegas verabredeten.

Was in der darauffolgenden Nacht im Luxor-Hotel geschah, ist nicht ganz eindeutig - auch weil die Polizei Teile ihres Berichts geschwärzt hat.

Zunächst habe das Pärchen acht Gläser Wodka im Hotelzimmer getrunken, die Stimmung sei lustig und ausgelassen gewesen, heißt es im Bericht.

Gegen 1 Uhr gingen die beiden ins Bett - doch vorher holte Satrustegui wohl noch eine Handfeuerwaffe hervor, um zu erzählen, dass er gern jagt.