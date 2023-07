18-Jährige von ihrem Freund brutal ermordet: So versuchte er, die Tat zu verheimlichen

Blake Linkous (18) sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, seine Freundin Natalie Martin (†18) erdrosselt zu haben. © Horry County Police Department, Facebook/Natalie Martin

Wie Fox News berichtet, verbrachte Natalie Martin (†18) Anfang Juni ihren Urlaub zusammen mit ihrem Freund Blake im Ferienort Myrtle Beach in South Carolina.

Am 6. Juni übernachtete das junge Pärchen in einer Ferienwohnung am Maison Drive, in der außerdem eine Gruppe aus fünf Freunden zu einer Abschlussfeier untergebracht war.

Nachdem die Freunde nach ihrer Feier am nächsten Morgen zurückkamen, stürzte Blake plötzlich aus dem Schlafzimmer und schrie: "Sie wacht nicht auf. Natalie wacht nicht auf!"

Der 18-Jährige soll anschließend versucht haben, sich selbst mit einem Messer zu erstechen, wurde jedoch von der Gruppe davon abgehalten.

Während Blake von der Polizei festgenommen wurde, kam für Natalie jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte lediglich feststellen, dass die Jugendliche erwürgt wurde.

Blakes Motiv für die grausame Tat war anfangs noch unklar. Mittlerweile steht jedoch fest, warum er seine Freundin ermordet hat.