29 Jahre nach Tod von Manuela: Mit diesen Plakaten hofft die Polizei den Fall aufzuklären

Mit diesem Plakat erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Die Beweise wurden noch einmal akribisch überprüft und dabei neue Erkenntnisse gewonnen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nähere Angaben machte ein Sprecher auf Anfrage nicht.

Die junge Frau hatte am Abend des 13. Septembers 1995 das Elternhaus verlassen. Sie wollte per Anhalter in die Disco. Hier kam sie nie an.

Im April 1996 fand eine Spaziergängerin den Schädel der Jugendlichen in einem Waldstück bei Sinsheim-Rohrbach (Rhein-Neckar-Kreis).