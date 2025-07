Zoff um Zigaretten endet tödlich: Mitbewohner unter Mordverdacht

Nur eine Frage nach Zigaretten soll Robert Murphy (65) das Leben gekostet haben. (Symbolbild) © 123RF/wirestock

Als die Polizei am Montagmorgen die gemeinsame Wohnung in North Carolina betrat, fand sie den leblosen Murphy mit starken Schwellungen im Gesicht sowie Schnittwunden an seinen Armen und Beinen vor, wie Law and Crime unter Bezug auf Gerichtsakten berichtet.

"Er hatte mehrere große Blutergüsse am ganzen Körper", teilten die Einsatzkräfte mit.

Stunden nachdem ein Streit zwischen beiden eskalierte, hatte sein Mitbewohner die Polizei gerufen.

In einer Befragung gab Bordsen an, dass der 65-Jährige gegen 4 Uhr morgens betrunken in sein Zimmer gekommen sei und ihn um Zigaretten gebeten habe.

Als der 40-Jährige sich weigerte, ihm welche zu geben, soll die Situation außer Kontrolle geraten sein.