35-Jährige in Wohnung getötet: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Eisenach - In Eisenach wurde am Samstagabend eine 35-Jährige getötet.

Während der Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau in einer Wohnung in der Stedtfelder Straße durch massive Gewalt so schwer verletzt, dass sie in der Nacht starb.

Weiterhin wurde eine 20-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der Polizei richten sich derzeit gegen einen 37-Jährigen. Er war den Angaben nach geflüchtet, bevor Polizei und Notfallsanitäter am Tatort eintrafen.