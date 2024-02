37-jähriger Mann verhaftet! Hat er seine Mutter umgebracht?

Die Polizei sucht nach einem Mord in Norden im Landkreis Aurich nach Spuren. © Stefanie Fäustel/TNN/dpa

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den 37-Jährigen in einem Wohnhaus im Stadtteil Tidofeld an. Er stehe im Verdacht, für den Tod seiner 62 Jahre alten Mutter verantwortlich zu sein, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Aurich am Freitag mit.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Spurensicherung begann sofort mit ihrer Arbeit.