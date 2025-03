47-jähriger Schweizer erschossen! Deutscher festgenommen

Gebenstorf (Schweiz) - Schrecklicher Zwischenfall nahe der deutschen Grenze! Am späten Montagabend wurde in der schweizerischen Gemeinde Gebenstorf ein toter Mann (†47) gefunden. Der Leichnam des Verstorbenen wies mehrere Schussverletzungen auf. Schnell geriet ein Deutscher (51) ins Visier der Ermittler und wurde am Dienstag festgenommen.

Wie die Kantonspolizei des nördlichen Kantons Aargau am Dienstag mitteilte, wurden die Beamten am Montag gegen 23 Uhr wegen einer toten Person im Örtchen Vogelsang - rund 20 Kilometer südlich der deutschen Grenze gelegen - alarmiert.

Wie die Aargauer Zeitung berichtete, spielte sich der tödliche Zwischenfall in einem Industriegebäude in Vogelsang ab. Die Spurensicherung war am Dienstag mit zwei Mitarbeitern vor Ort, die Lage in dem Gebiet ruhig.

"Ich kam heute gegen 6 Uhr. Zwei Mitarbeitende, die nachts gearbeitet hatten, erzählten, dass die Polizei gegen 1.30 Uhr hereinkam und fragte, ob sie etwas gehört oder gesehen haben", berichtete ein Angestellter einer Firma in der Nähe des Tatorts gegenüber der Lokalzeitung.

Die Polizei habe sich demnach auf dem gesamten Firmengelände umgesehen und die Mitarbeiter der benachbarten Firma kontrolliert.

Das Motiv des mutmaßlichen Täters blieb zunächst indes noch genauso unklar, wie die näheren Umstände. Noch ist offen, ob die beiden Männer sich kannten. Die Kantonspolizei machte am Dienstag noch keine genaueren Angaben.