7-Jähriger findet Waffe im Auto - kurz darauf stirbt sein Bruder (†2)

Crestline (Kalifornien/USA) - Was für ein tragischer Vorfall: Ein Zweijähriger wird im Auto seiner Familie erschossen. Verantwortlich für den tödlichen Schuss ist ausgerechnet sein siebenjähriger Bruder.

Der tragische Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz in Crestline. (Symbolbild) © 123rf/ballykdy

Doch was war genau passiert?

Wie People berichtete, wurde die Polizei am Montag gegen 15.50 Uhr zu einem Parkplatz im kalifornischen Crestline gerufen. Der Grund. Dort seien Schüsse gefallen.

Sofort machten sich die Beamten auf den Weg. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, bot sich ihnen ein schockierendes Bild.

Zwar wurde das Kleinkind schnellstmöglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Leider konnten die Ärzte dort nichts mehr für den Jungen tun: Er starb in Folge seiner schweren Verletzungen.

Bereits während der Zweijährige in die Klinik eingeliefert worden war, hatten die Polizisten die Ermittlungen aufgenommen. Was sie kurz darauf herausfinden sollten, lies ihnen das Blut in den Adern gefrieren.

"Unsere Beamten haben erfahren müssen, dass das Opfer und sein siebenjähriger Bruder im Truck waren, als der Siebenjährige eine Waffe im Handschuhfach entdeckte", heißt es in einer Pressemitteilung des Sheriff's Departments. Kurz darauf erfolgte der tödliche Schuss.

Bisher ist noch unklar, wem die Pistole gehört hat und wieso diese nicht ausreichend gesichert war. Die Ermittlungen dauern an. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich die Eltern der Brüder für den Vorfall verantworten müssen.