Hilchenbach-Müsen ( Kreis Siegen-Wittgenstein ) - Ein 71 Jahre alter Mann ist am Montag in Hilchenbach-Müsen mit mehreren Messerstichen getötet worden.

Die Polizei konnte vor Ort einen Verdächtigen festnehmen. Nun ermittelt die Mordkommission. © wirSiegen/dpa

In der Nähe des Tatorts in der Jakobstraße sei noch am Abend ein Tatverdächtiger festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.