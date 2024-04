29.04.2024 22:11 Glamour und Gewalt: Ex-Miss-Ecuador-Kandidatin mitten am Tag erschossen

In Quevedo (Ecuoador) wurde die ehemalige Miss-Ecuador-Kandidatin Landy Párraga Goyburo (†23) in einem Restaurant am helllichten Tag erschossen.

Von Calvin Schröder

Quevedo - Schockierende Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie zwei bewaffnete Männer in ein Restaurant in Quevedo (Ecuador) stürmen und kaltblütig auf zwei Menschen schießen. Rund 150.000 Menschen wollten am Leben von Landy Párraga Goyburo (†23) teil haben und folgten ihr auf Instagram. © Montage: Instagram/landyparraga.ec Die ehemalige Miss-Ecuador-Kanditatin Landy Párraga Goyburo (†23) war dabei, sich mit einem Mann zu unterhalten, als der skrupellose Mord geschah. Im Video sieht man, wie die zwei Bewaffneten in das Restaurant eindringen und anfangen zu schießen. Während die Täter davon rennen, sieht man, wie die junge Ecuadorianerin zu Boden geht. Mord Nach tödlichen Schüssen in Düsseldorf: Das passiert jetzt mit dem Verdächtigen Párraga war 2022 eine Miss-Ecuador-Kandidatin und vertrat dort die Provinz Los Ríos, wie Daily Mail berichtet. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie ihr Luxus-Leben und veröffentlichte Aufnahmen von ihren Reisen oder Restaurantbesuchen. Außerdem vertrieb die 23-Jährige laut der ecuadorianischen Tageszeitung "El Comercio" ihre eigene Modelinie mit Sportbekleidung und war Inhaberin eines Haushaltswarenimporteurs. Derartige Angriffe sind in Ecuador heutzutage keine Seltenheit. Die Mordrate im Land ist extrem gestiegen, seitdem mexikanische Drogenkartelle einen großen Einfluss haben. Wie kam es zu dem grausamen Angriff? Die Mordrate in Ecuador ist seit 2020 um circa 250 Prozent gestiegen. Der Angriff auf die Ex-Miss-Ecuador-Kandidatin ist nur ein Beispiel für die Probleme, mit denen das Land zu kämpfen hat. © Instagram/landyparraga.ec Hintergrund des Anschlags war wohl, dass ihr Name in einem Chat auftauchte, der im Dezember vergangenen Jahres im Rahmen von Ermittlungen gegen organisierte Kriminalität veröffentlicht wurde. Dabei brachte man sie mit einem Fall von Geldwäsche in Verbindung. Gegen 52 Leute wurde ermittelt, darunter auch der Drogenhändler Leandro Norero und Helive Angulo, der sein Vermögen verwaltete. Der Vermögensverwalter erzählte, dass die Polizei ihn nach Párraga gefragt hätte. Mord Verschwundene Giovanna (†13): Ihr Vater ist nicht so unschuldig, wie er tut! "Wenn meine Frau etwas über sie herausfindet, bin ich am Arsch. Mein Freund, ihr Name darf nirgendwo auftauchen. Sonst bricht meine Welt zusammen", schrieb der Drogenhändler im Chat. Sechs Monate nach seiner Inhaftierung im Jahr 2022 wurde er im Gefängnis umgebracht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Norero der Getöteten Geld gezahlt haben, damit sie sich aus dem Vorfall heraushält. Derzeit werden Überweisungen untersucht, die auf dem Konto der ecuadorianischen Schönheitskönigin eingegangen sind. Sie selbst äußerte sich nie zu dem Fall und wurde auch nicht strafrechtlich verfolgt. Die Polizei ermittelt noch, was das genaue Motiv der schrecklichen Tat war und versucht die Mörder zu finden.

Titelfoto: Montage: Instagram/landyparraga.ec