26.06.2025 12:55 71-Jähriger tot in Wohnung gefunden: Polizei schnappt vier Verdächtige

Die Polizei fand am frühen Donnerstagmorgen in Hannover einen 71-Jährigen leblos in seiner Wohnung. Erste Erkenntnisse deuten auf einen gewaltsamen Tod hin.

Von Tobias Bruns

Hannover - Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Hannover einen 71-Jährigen leblos in seiner Wohnung gefunden. Erste Erkenntnisse deuten auf einen gewaltsamen Tod hin. Alles in Kürze 71-Jähriger tot in Hannoverer Wohnung gefunden

Polizei vermutet gewaltsamen Tod

Vier Verdächtige vorläufig festgenommen

Kriminaltechniker untersuchen die Wohnung

Ermittlungen zu Tathergang und Hintergrund laufen Kriminaltechniker untersuchen aktuell den Tatort im Knoevenagelweg. © Julian Stratenschulte/dpa Die Einsatzkräfte eilten nach einem eingegangenen Hinweis zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Knoevenagelweg. Dort fanden die Beamten den Mann leblos in seinen vier Wänden vor. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach ersten Erkenntnissen sei der 71-Jährige laut Polizei gewaltsam zu Tode gekommen. Erste Ermittlungsergebnisse scheint es auch schon zu geben: Noch am Morgen nahmen Beamte vier Tatverdächtige vorläufig fest. Aktuell untersuchen Kriminaltechniker des Kriminaldienstes Hannover die Wohnung des Verstorbenen. Der genaue Tathergang, der Hintergrund der Tat und die Rollen der vorläufig festgenommenen Personen sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa