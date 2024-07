Albtraum Säuglingsstation: Lucy Letby für weiteren Baby-Mord verurteilt

Lucy Letby (34) wurde wegen Mordes an sieben Babys und versuchten Mordes an sechs weiteren Kindern verurteilt. © IMAGO / ZUMA Press

Die Kindermörderin, die bereits des Mordes an sieben Babys und des versuchten Mordes an sechs weiteren überführt worden war, wurde am gestrigen Dienstag in einem weiteren Fall schuldig gesprochen, berichtet The Mirror.



Das Baby, das in beiden Prozessen als "Baby K" bezeichnet wurde, war erst drei Tage alt, als es starb.

Während ihrer Aussage bestritt Letby, versucht zu haben, eines der Babys zu verletzen. Sie sagte den Geschworenen, sie könne sich nicht an die konkreten Ereignisse erinnern, die sich auf der Säuglingsstation des Krankenhauses abgespielt haben sollen.

Innerhalb von zwei Stunden nach der Geburt sei Letby von einem leitenden Kinderarzt "praktisch auf frischer Tat" ertappt worden, als er sie über dem Kinderbett stehen sah, "nichts tuend", während der Sauerstoffgehalt im Blut des Kindes K sank.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits fünf Säuglinge getötet und versucht, drei weitere zu töten.

Die Oberärzte brachten sie mit einer Reihe ungeklärter Vorfälle in Verbindung, aber sie blieb weitere fünf Monate auf der Neugeborenenstation und tötete zwei Drillingsbrüder, indem sie ihnen Luft in den Magen injizierte.