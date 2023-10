Arzt vergiftet seine Frau mit wichtigem Medikament, Freund gibt Polizei weiteren Hinweis

Der Arzt und Gift-Spezialist Connor Bowman (30) soll seine Frau umgebracht haben - offenbar, um eine Lebensversicherung zu kassieren. © Olmsted County Sheriff's Office

Dem ehemaligen Arzt der berühmten Mayo Clinic in Rochester im US-Bundesstaat Minnesota wurde vorgeworfen, seine Frau, Betty Bowman, mit einer tödlichen Dosis Gift umgebracht zu haben, berichtet die New York Post.

Die Apothekerin, die ebenfalls in der Mayo Clinic arbeitete, wurde am 16. August in ein Krankenhaus eingeliefert, weil sie Magen-Darm-Beschwerden hatte und unter Dehydrierung litt. Zudem hatte sie Symptome, die einer Lebensmittelvergiftung ähnelten.

Der Zustand der 32-Jährigen verschlechterte sich in den folgenden Tagen sogar noch weiter. Plötzlich kamen Herzprobleme hinzu und in ihrer Lunge sammelte sich Flüssigkeit. Außerdem mussten die Ärzte einen Teil ihres Dickdarms operativ entfernen. Nur vier Tage später starb sie an Organversagen.

Dr. Bowman, der nun Witwer war, soll laut Strafanzeige anschließend versucht haben, die Krankenhausmitarbeiter davon zu überzeugen, keine Autopsie durchzuführen. Stattdessen habe er darauf gedrängt, seine Frau sofort einäschern zu lassen - mit der Begründung, bei der Patientin habe es sich um einen "natürlichen Tod" gehandelt.

Laut CBS News behauptete er auch, dass seine Frau "keine Leiche sein wollte", und er erkundigte sich nach dem Zeitplan für die toxikologische Analyse.



Gleichzeitig wollte er bei seinem Versicherer eine Lebensversicherung in Höhe von 500.000 Dollar (rund 474.000 Euro) einlösen.