Auf Heimweg von der Schule: Teenager ersticht 12-Jährigen

Sein Schulleiter äußerte sich: "Leo hatte viele gute Freunde, die ihn zutiefst schätzten, und auch er verehrte sie. Er war ein liebenswerter, kluger und geschätzter Teil unserer Schulgemeinschaft. (...) Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei Leos Familie und seinen Freunden."

Leo war auf dem Heimweg von der Schule, als ihm sein Leben auf so brutale Weise genommen wurde.

Wie The Sun berichtet, nahm die Polizei kurz darauf einen 14-jährigen Teenager im Zusammenhang mit der schrecklichen Tat fest.

Der kleine Leo Ross (†12) soll am Dienstagnachmittag durch einen Park im englischen Birmingham gegangen sein, als er plötzlich mit einem Messer angegriffen und in den Bauch gestochen wurde.

"Dies ist ein entsetzlicher und sinnloser Angriff. Wir tun alles, was wir können, um den Angehörigen des Jungen beizustehen, der auf so entsetzliche Weise sein Leben verloren hat, aber wir wissen, dass nichts, was wir sagen oder tun, ihre Qual lindern wird", erklärte einer der Ermittler.