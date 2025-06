Nachricht auf Mailbox als Beweis: Mann tötet Freundin und stirbt danach selber

Alles in Kürze

Der Mann war kurz nach der Tat am frühen Morgen bei einem Autounfall im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen.

Die Ermittlungen stehen damit vor dem Abschluss: Noch seien Akten der Polizei unterwegs, "danach werden wir das Verfahren einstellen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Leiche der 30-jährigen Frau war am 16. Juni in einer Wohnung in der Ortschaft Willershausen entdeckt worden.