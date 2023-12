Aufgrund von Lügen verurteilt! Mann sitzt 37 Jahre unschuldig im Gefängnis

Rochester - Michael Rhynes aus Rochester im US-Bundesstaat New York verbrachte 37 Jahre unschuldig in Haft. Er wurde im Zusammenhang mit dem Mord an zwei Menschen verurteilt. Nun stellte sich heraus, dass die Anschuldigungen gegen ihn auf Lügen beruhten. Am Dienstagnachmittag verließ er das Gefängnis als freier Mann.