Aus Rache! Grundschul-Lehrerin lockt ihren Freund für Sex ins Bett und ersticht ihn

In der Beziehung gab es immer wieder Streit, weil der Partner einer Grundschullehrerin sie mehrfach für andere Frauen verlassen hatte. (Symbolbild) © 123rf.com/zhuravlevab

Staatsanwalt Steven Perian sagte, Billingham habe Beal während der Beziehung mehrfach mit anderen Frauen betrogen und sie "einige Male verlassen, er ist aber immer zu ihr zurückgekehrt, was sie akzeptierte". Und weiter: "Eine der Frauen, mit denen er geschlafen hat, wurde schwanger und brachte sein Kind zur Welt."



Laut Perian habe die Angeklagte bis Ende Oktober 2021 beschlossen, ihren Partner zu töten. "Sie glaubte, er würde sie wieder betrügen. Anstatt ihn zu verlassen, arbeitete sie einen Plan aus, wie und wann sie ihn ermorden, wo sie seinen Körper verstecken, wie sie sein Verschwinden vertuschen und ihre eigene Abwesenheit von der Arbeit während der Tat erklären konnte."

Wahrscheinlich tötete Beal ihren Freund am 1. November in ihrem Schlafzimmer in Northampton. Sie soll dann anderen erzählt haben, Billingham habe sie wegen einer anderen Frau sitzen lassen. Außerdem benutzte sie sein Telefon, um Nachrichten an Freunde und Arbeitskollegen zu schicken, mit denen sie vorgaukelte, dass er noch am Leben sei.

Beal selbst meldete sich zur Tatzeit wegen einer angeblichen Corona-Infektion krank und teilte auch ihrem Schulleiter mit, von ihrem Partner verlassen worden zu sein.