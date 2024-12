Klinik-Schwester mit Armbrust hingerichtet: Ermittler offenbaren erschreckendes Detail

Bad Zwesten - Rund eine Woche nach der brutalen Hinrichtung einer 50-jährigen Klinik-Schwester in Nordhessen kommen immer mehr verstörende Details in Bezug auf den mutmaßlichen Täter ans Licht.

Der Vorfall spielte sich in der Hardtwaldklinik in Bad Zwesten ab. © Wikipedia/AxelHH

So berichtete die Hessenschau, dass der 58-Jährige nicht zum ersten Mal Bösartiges mit einer Armbrust im Schilde führte. Bereits zu Beginn des Jahres habe er laut Angaben der Staatsanwaltschaft versucht, durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung eines Verwandten zu schießen.

Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt, der Pfeil blieb ohne getroffenes Ziel in der anvisierten Wohnung liegen. Dass diese Tat sowie der Mord an der 50-Jährigen mit der gleichen Tatwaffe durchgeführt wurden, sei derweil unmöglich. So wurde im Januar die genutzte Armbrust sichergestellt.

Um welches familiäre Verhältnis es sich bei dem 58-Jährigen und seinem mutmaßlichen Opfer handele, wurde noch nicht bekannt. Auch, ob eine ernsthafte Absicht der Schädigung vorlag, müssen die laufenden Ermittlungen zeigen.

Weitere Informationen zur Tat vom vergangenen Mittwoch gab es hingegen nicht, da die Ermittlungen "noch in vollem Gange" seien. Auch der Beschuldigte schwieg bislang zu den heftigen Vorwürfen gegen seine Person.

Dass es jedoch ein mittelbares, familiäres Verhältnis zwischen ihm und seinem Opfer gegeben haben könnte, zeigte ein Bericht der HNA. So soll der 58-Jährige der Sohn einer bereits im Jahr 2021 verstorbenen Frau sein, die im näheren Umfeld der Klinik gelebt haben soll.