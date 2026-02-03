Blutiger Streit in Nürnberg: Mann stirbt nach Stichverletzungen
Nürnberg - In einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Krugstraße ist am Montagabend ein 26 Jahre alter Mann nach einem Streit ums Leben gekommen. Demnach soll es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handeln.
Wie die Polizei mitteilte, eskalierte gegen 19.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen und einem 43 Jahre alten Mann. Beide kannten sich offenbar. Im Verlauf des Streits erlitt der Jüngere schwere Stichverletzungen.
Der Rettungsdienst versuchte noch vor Ort, den Mann zu reanimieren, doch er starb wenig später im Krankenhaus. Der 43-jährige Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden.
Im Eingang des Mehrfamilienhauses sicherten Beamte der Kriminalpolizei Beweise, auch Blutspuren waren dort zu sehen.
Die genaue Tatwaffe ist bislang nicht bekannt, nach ersten Erkenntnissen könnte es sich jedoch um ein Messer gehandelt haben.
Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts gegen den festgenommenen 43-Jährigen.
Wie es zu dem Streit kam, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald