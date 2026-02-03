Blutiger Streit in Nürnberg: Mann stirbt nach Stichverletzungen

Nürnberg - In einem Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Krugstraße ist am Montagabend ein 26 Jahre alter Mann nach einem Streit ums Leben gekommen. Demnach soll es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handeln.

Die Polizei rückte mit mehreren Beamten zum Tatort aus. © NEWS5 / David Oßwald

Wie die Polizei mitteilte, eskalierte gegen 19.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen und einem 43 Jahre alten Mann. Beide kannten sich offenbar. Im Verlauf des Streits erlitt der Jüngere schwere Stichverletzungen.



Der Rettungsdienst versuchte noch vor Ort, den Mann zu reanimieren, doch er starb wenig später im Krankenhaus. Der 43-jährige Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden.

Im Eingang des Mehrfamilienhauses sicherten Beamte der Kriminalpolizei Beweise, auch Blutspuren waren dort zu sehen.