Schüsse auf Transporter in Berlin: Mann am Steuer stirbt, Täter auf der Flucht

In Berlin-Weißensee fielen am Samstagmorgen tödliche Schüsse.

Von Marlen Rothenburg

In der Fahrertür des Transporters sind mehrere Einschusslöcher zu sehen.
Wie die Polizei Berlin mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 6 Uhr in die Gustav-Adolf-Straße gerufen, nachdem Schüsse gemeldet worden waren.

Nach ersten Erkenntnissen hielt ein Auto neben einem geparkten Transporter, aus dem heraus mehrfach auf den Transporter geschossen wurde.

Ein 44-jähriger Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt im Transporter befand, erlitt dabei tödliche Schussverletzungen.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch vor Ort.

Der oder die Täter flüchteten mit dem mutmaßlichen Tat-Auto.

Die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

