Schüsse auf Transporter in Berlin: Mann am Steuer stirbt, Täter auf der Flucht

Berlin - In Berlin -Weißensee fielen am Samstagmorgen tödliche Schüsse.

In der Fahrertür des Transporters sind mehrere Einschusslöcher zu sehen. © Thomas Peise

Wie die Polizei Berlin mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 6 Uhr in die Gustav-Adolf-Straße gerufen, nachdem Schüsse gemeldet worden waren.

Nach ersten Erkenntnissen hielt ein Auto neben einem geparkten Transporter, aus dem heraus mehrfach auf den Transporter geschossen wurde.

Ein 44-jähriger Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt im Transporter befand, erlitt dabei tödliche Schussverletzungen.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch vor Ort.

