Brachten sie ihre Mutter um? Söhne (13 & 16) nach Leichenfund in Kofferraum festgenommen

Madrid - Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod einer Frau sind in Spanien die beiden minderjährigen Söhne der 48-Jährigen in Polizeigewahrsam genommen worden.

Nach dem Tod einer Frau sind die beiden Söhne (13 und 16) festgenommen worden. © C. Ortiz/EUROPA PRESS/dpa

Die geknebelte Leiche der Frau war am Mittwochabend im Kofferraum eines Fahrzeugs in Castro Urdiales in der Region Kantabrien im Norden des Landes entdeckt worden, wie die zuständigen Behörden mitteilten.

Mindestens einer der beiden Söhne gelte als Tatverdächtiger, der zweite sei jünger als 14 und könne deshalb nicht strafrechtlich verfolgt werden, sagte die Vertreterin des spanischen Innenministeriums in Kantabrien, Eugenia Gómez de Diego, am Donnerstag im Interview des Radiosenders Cope. Über das weitere Vorgehen in beiden Fällen werde die Jugendstaatsanwaltschaft entscheiden.

Der Fall sorgte in Spanien für großes Aufsehen und löste am Donnerstag sogar die anhaltenden Bauernproteste als Hauptthema in den Medien ab. Die beiden Söhne seien 13 und 16 Jahre alt, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Sie seien zunächst in der Nacht zu Donnerstag als vermisst gemeldet und wenig später in einem Park gefunden und in Gewahrsam genommen worden, hieß es.

Die Zeitung "El Mundo" schrieb: "Die Leiche wies mehrere Wunden auf, und der Kopf war mit einem Müllsack bedeckt."