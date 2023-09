Bruder tötet Schwester: Was ein Spaziergänger dann mit der Leiche macht, ist abscheulich

Der Mörder mit dem Baby-Face: Connor Gibson tötete seine eigene Schwester. © Scotland Police

Der heute 21 Jahre alte Connor Gibson muss für mindestens 22 Jahre in den Knast. Ein Gericht in Schottland sah es als erwiesen an, dass der zum Tatzeitpunkt 19-Jährige seine drei Jahre jüngere Schwester in einem Waldgebiet südwestlich von Glasgow erwürgt hat.

Laut Sky News soll er zuvor die noch minderjährige Amber Gibson ausgezogen, geschlagen und versucht haben, zu vergewaltigen.

Richter Lord Mulholland bezeichnete die Tat bei der Urteilsverkündung im schottischen Livingston als "verkommen und wirklich böse".

Das Geschwisterpaar stammte aus zerrütteten Verhältnissen und war seit dem Vorschulalter bei einer Pflegefamilie untergebracht.