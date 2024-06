Nach Dreifach-Mord im Vogtland: Dorf geschockt, Beamte psychologisch betreut

In einem Wohnhaus in dieser Straße in Tirpersdorf (Vogtland) soll ein Mann seine Familie umgebracht haben. Die Beamten fanden drei Leichen, der Verdächtige (28) wurde vorläufig festgenommen. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie eine Polizeisprecherin erklärte, ging am frühen Montagmorgen ein Anruf über die Notrufzentrale ein: Ein 28-Jähriger berichtete, dass er seine Familie getötet habe.

Schnell fuhren die Beamten zum besagten Wohnhaus in Tirpersdorf - einer beschaulichen Gemeinde im Vogtlandkreis.

Dort bestätigte sich der schreckliche Verdacht: Die Polizisten fanden drei Leichen!

Wie sich herausstellte, handelte es sich um die Oma (84), den Opa (85) und die Mutter (59) des mutmaßlichen Killers.

Der 28-Jährige ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen, er wird nun vernommen. Am morgigen Dienstag soll ein Haftrichter entscheiden, ob der Mann in U-Haft kommt. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin noch völlig unklar.