Brutaler Messerangriff in Ulm: Ein Mann (†58) tot, zwei Frauen teils schwer verletzt!

Ulm - Messerattacke in Ulm (Baden-Württemberg)! Am gestrigen Sonntagabend hat ein Mann (54) gegen 17.30 Uhr im Stadtteil Eselsberg einen Großeinsatz eingelöst.

Wie Staatsanwaltschaft, Polizei und Landeskriminalamt (LKA) mitteilten, griff der Verdächtige in einer Wohnung mehrere Personen mit einem Messer an. Ein 58-jähriger Mann wurde dabei getötet, zwei Frauen erlitten teils schwere Verletzungen.

Als die erste Streife in der Straße Am Eselsberg eintraf, wartete der 54-Jährige bereits blutverschmiert vor dem Haus - in der Hand das mutmaßliche Tatwerkzeug. Sofort ging er auf die Beamten los, weshalb diese schießen mussten.

Der mutmaßliche Täter wurde ins Krankenhaus gebracht und dort operiert.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Am Abend blieb der Tatort weiträumig abgesperrt, um sämtliche Spuren zu sichern.