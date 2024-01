Camping-Reise in den Tod: 24-Jährige fährt mit Freund in Urlaub - und kehrt nie wieder zurück

Während der 29-Jährige in Untersuchungshaft sitzt und nach wie vor abstreitet, die Frau getötet zu haben, hat die Staatsanwaltschaft Münster den Fall inzwischen rekonstruiert. Die Details erschüttern.

Doch was war genau passiert?

Der Mann, der bereits am 17. Oktober 2023 festgenommen wurde, muss sich demnach dem Vorwurf des Mordes , Raubes mit Todesfolge, des Computerbetruges sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz stellen.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, ist gegen den 29-Jährigen Anklage bei der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Münster erhoben worden.

Doch das war noch nicht alles: Nach der Tat soll der Ahauser unter anderem das Handy, iPad und Portemonnaie der jungen Frau an sich genommen haben, was er nach aktueller Bewertung der Ermittler anscheinend von Beginn an geplant hatte, wie es hieß.

Zwischen dem 3. und 4. Oktober habe das Paar sich dann am See Falningsjoen nahe der Ortschaft Kvikne aufgehalten, als es offenbar zu dem tödlichen Verbrechen kam. Demnach soll der 29-Jährige mit einer mitgebrachten Pistole zwei Schüsse auf seine Freundin abgefeuert haben, von denen der erste die 24-Jährige direkt ins Herz traf.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Beschuldigte Ende September 2023 mit seiner damals 24-jährigen Freundin mit einem Wohnmobil nach Skandinavien gereist war. Das Paar sei zu diesem Zeitpunkt etwa drei Monate lang liiert gewesen und durchquerte bei seiner Reise Dänemark und Schweden, ehe die beiden am 28. September schließlich Norwegen erreichten.

Der 29-Jährige war nach dem mutmaßlichen Mord per Fähre nach Kopenhagen gereist und fuhr anschließend zurück nach Deutschland. (Archivbild) © Jens Büttner dpa

Am 4. Oktober trat der Mann dann über Oslo und mit der Fähre nach Kopenhagen die Rückreise nach Deutschland an, wo er zwischen dem 4. und 5. Oktober Überweisungen vom Konto der Getöteten in seine eigene Tasche veranlasst haben soll.

"Neben der Begleichung der Fährkosten in Höhe von 325 Euro soll der Angeschuldigte drei Geldbeträge in einer Gesamthöhe von circa 1000 Euro zu seinen Gunsten transferiert haben", schilderte der Sprecher.

Die Eltern der 24-Jährigen gerieten derweil in große Sorge, da ihre Tochter weder für die Familie erreichbar noch an ihrer Arbeitsstelle erschienen war. Am 7. Oktober gaben sie schließlich eine Vermisstenanzeige auf, während die Polizei Ermittlungen aufnahm und den Beschuldigten rund zehn Tage später vorläufig festnahm.

Am Tag seiner Festnahme durchsuchten Ermittler auch eine von dem Beschuldigten angemietete Halle in Rheine, auf die der Mann selbst hingewiesen hatte. Dort stießen Beamte neben der mutmaßlichen Tatwaffe auf 50 Patronen, das Handy und Portemonnaie der Getöteten sowie auf drei weitere Schusswaffen.