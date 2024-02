Campus-Mord gibt Rätsel auf: Studentin (22) stirbt beim Joggen

Der Körper von Laken Riley (†22) wies Spuren von "stumpfer Gewaltanwendung" auf. Sie verstarb durch Verletzungen, die ihr mit einem unbekannten Gegenstand zugefügt wurden. © Bildmontage: Facebook Screenshot Laken Riley

Die 22-Jährige galt als erfahrene Läuferin, kehrte jedoch von einer Sport-Session nicht zurück, sodass ihre Freundin in den Mittagsstunden die Polizisten verständigte, berichtet die New York Times. Gegen Mitternacht wurde die US-Amerikanerin bewusstlos nahe einem See gefunden.

Sie "atmete nicht" und wies Spuren "stumpfer Gewaltanwendung" auf. Später erlag sie ihren Verletzungen.

Relativ schnell kamen die Ermittler auf die Spur eines Tatverdächtigen.

Jose Ibarra (26) soll mit einem unbekannten Gegenstand zugeschlagen und das Opfer später in einen abgelegenen Bereich geschleppt haben.