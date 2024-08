Baby tot im Müllcontainer gefunden: Polizei kommt Mutter nach 37 Jahren auf die Schliche

Riverside (USA) - Fast vier Jahrzehnte ist der Tod eines Säuglings her. Das Neugeborene wurde in einem Müllcontainer gefunden. Die Polizei ging immer davon aus, dass es sich um einen Mordfall handelt, hatte jedoch keine stichhaltigen Beweise vorliegen. Mittlerweile hat sich die Lage im Cold Case geändert. Eine Verdächtige wurde festgenommen. Melissa Jean Allen Avila (55) soll für das Verbrechen verantwortlich sein.

Melissa Jean Allen Avila (55) ist für den Tod des eigenen Kindes verantwortlich gewesen - im Jahr 1987. © Riverside Police Department

Von der Festnahme der US-Amerikanerin berichtete die Riverside Police in einer Mitteilung. Darin wird noch einmal geschildert, dass am 13. Oktober 1987, also vor 37 Jahren, ein Mann, der sich eigentlich auf der Suche nach Wertstoffen befand, den Säuglings-Leichnam entdeckte.

Zwar konnte lange Zeit kein Verdächtiger ausfindig gemacht werden, doch 2020 rief das Polizeirevier eine Cold Case Unit ins Rennen, wodurch der Fall wieder aufgenommen wurde.

Eine kürzlich durchgeführte DNA-Probe brachte die Ermittler auf die richtige Spur - die einer 55 Jahre alten Frau.

Melissa Jean Allen Avila soll im Alter von 19 Jahren den Mord begangen haben.