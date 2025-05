Die Stimmen haben es ihm geraten: Vater erschlägt Sohn - Tochter kann knapp entkommen

Der schreckliche Vorfall ereignete sich am Donnerstag im US-Bundesstaat Connecticut.

Anthony Andrew Esposito Jr. prügelte mit einem Baseballschläger auf seinen Sohn ein, bis dieser verstarb. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Zudem gab er an, oft Stimmen zu hören – darunter die seiner Eltern, die ihn in der Kindheit misshandelt hätten. Am Tag der Tat hätten ihm diese gesagt: "Lass ihn nicht damit durchkommen."

Immer wieder hätten sie das Wort "Baseball" gerufen – daraufhin habe er zum Schläger gegriffen und seinen Sohn auf den Hinterkopf geschlagen.

Anschließend holte er seine 16-jährige Tochter von der Bushaltestelle ab und brachte sie nach Hause. Als sie fragte, wo ihr Bruder sei, deutete er auf den Keller. Sie ging schließlich die Treppe hinunter, doch wurde von dem 52-Jährige gestoßen.

Gegenüber der Polizei gab Esposito zu, dass er auch seine Tochter hätte töten wollen – wenn er den Schläger rechtzeitig wieder in die Hände bekommen hätte –, doch sie konnte glücklicherweise aus dem Haus fliehen.

Später kam heraus, dass er seit vielen Jahren unter psychischen Problemen leidet, jedoch keine Medikamente einnimmt.

Aktuell sitzt der 52-Jährige in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Gerichtstermin. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.